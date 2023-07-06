Instagram Başkanı Adam Mosseri: "Threads'in ana sayfasına takip edilenler bölümü gelecek"

Instagram Başkanı Adam Mosseri: Threads'in ana sayfasına takip ettikleriniz bölümü gelecek
Yalnızca Instagram üzerinden kayıtların gerçekleştirildiği platformda şu ana kadar 10 milyondan fazla kullanıcının üye olduğu belirtiliyor.
Kullanıcılar Threads'i kullanmaya başlarken bazı şikayet ve önerilerde bulundular.
Bu şikayetlerden biri Threads anasayfasının sadece takip ettiklerimizin dışında karma bir algoritmaya sahip olmasını barındırıyordu.
ANA SAYFA İÇİN TAKİP EDİLENLER BÖLÜMÜ
Instagram başkanı Mosseri konuyla ilgili bir Threads'e yanıt vererek, bu özelliğin listede olduğunu belirterek gelecek güncellemelerde bu durumu düzelteceklerinin mesajını verdi.
Buna göre ilerleyen zamanlarda yeni güncellemelerle beraber kullanıcılar anasayfalarında yalnızca takip ettikleri hesaplardan gelen gönderileri görebileceği bir ana sayfa akışı olacak.
Instagram üzerinde hali hazırda ana sayfa akışı için takip edilenler bölümü bulunduğundan dolayı Threads'e benzer bir özelliğin gelmesi mümkün görünüyor.
GÖNDERİ DÜZENLEME ÖZELLİĞİ GELECEK
Ayrıca Mosseri'nin listede olduğunu söylediği diğer özellikler arasında gönderileri düzenleme, farklı diller için çeviri ve farklı Threads hesapları arasında geçiş yapma seçeneklerinin yer aldığı belirtildi.
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