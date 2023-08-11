Instagram, "Carousel" paylaşımlara müzik eklenmesine izin verecek

Instagram'da fotoğrafların arkasına müzik ekleme özelliği yalnızca hikayelerle sınırlı kalmayıp gönderilere de eklenebiliyordu.

Ancak birden fazla fotoğrafların eklendiği "Carousel" paylaşımlarda bu özelliği kullanmak mümkün değildi.

Instagram, artık birden fazla fotoğrafın bulunduğu gönderilere müzik ekleme olanağı sağlıyor.

Bu özelliğin kullanıcılara kademeli olarak sunulacağı belirtilirken. Yakın bir zamanda herkes için kullanıma açılacağı kaydedildi.

Öte yandan "senin videonu ekle" etiketi reelsda kullanıldığında, orjinal yaratıcı veya sanatçı tarafından gönderi seçilirse öne çıkarılma şansı olacak.