Instagram CEO’sundan dikkat çeken ‘beğeni’ açıklaması

Mavi tikli, popüler hesaplar için aktif hale getirilen beğeni sayılarını kaldırma uygulamasını başlatan Instagram'da standart kullanıcılar için herhangi bir değişiklik yaşanmamıştı.

Öte yandan bazı Instagram kullanıcıları gönderilerindeki beğeni sayısının gizlendiğini fark etti.



Instagram yetkilileri ise bunun bir hata olduğunu belirterek, hatayı giderdiklerini açıkladı. Konuyla alakalı Instagram CEO’su Adam Mosseri’den dikkat çekici bir açıklama geldi.



Mosseri, Twitter hesabından paylaştığı videoda beğeni sayılarını başkalarından gizli tutma fikrinin kutuplaştırıcı bir fikir olduğunu ifade etti.



Mosseri, “Açıkçası, bu çok kutuplaştırıcı bir fikir. Şu anda bu özelliği, ilgilenmeyenlere değil; sadece ilgilenenlere sunabilmemizin mümkün olup olmadığını araştırmaya başladık. Bu yüzden önümüzdeki ay veya belki iki ay içinde, bizden daha fazlasını duymaya hazır olun” ifadelerini kullandı.



Söz konusu değişiklik hayata geçerse kullanıcılar için Instagram’da yapılan paylaşımların menü kısmına “beğeni sayılarını göster” ve “beğeni sayılarını gizle” olmak üzere iki yeni seçenek eklenecek.

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