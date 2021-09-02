Instagram çöktü mü?

Ünlü sosyal medya platformu Instagram’a ulaşım sağlanamadığı belirtiliyor.

Kesinti izleme sitesi Downdetector'a göre, binlerce Instagram kullanıcısı uygulamayla ilgili sorunlar yaşadığını belirtirken kullanıcıların yaklaşık yüzde 47'si uygulamayı düzgün kullanamadığı aktarıldı.

KUllanıcıların yüzde 27'si Instagram'ın web sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, yüzde 26'sının ise sunucu bağlantı sorunu yaşadığı bildirildi.

Kesintinin hem IOS hem de Android işletim sistemini kullanan kişilerde görüldüğü vurgulandı.

‘LÜTFEN DAHA SONRA TEKRAR DENEYİN’ UYARISI

Instagram Hikayelerine yeni resimler veya videolar yüklemeye çalışan kullanıcılar, "Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin" yazan bir hata mesajı aldıklarının altını çizdi.



Dünya çapında birçok kişi uygulamayı kullanamadığını aktarırken, Twitter’da ‘#instagramdown’ (instagram çöktü) etiketiyle sosyal medya platformuna ulaşamadığını belirtti.



Instagram'dan ise konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.