Instagram çöktü mü? Çok sayıda kullanıcının hesabı askıya alındı

Instagram kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarının askıya alındığını belirten bir mesaj gördüklerini belirtti. Ancak sorunun, hesapların kapatılmasından ziyade teknik bir sorun olduğu belirtildi.

DownDetector'a göre, sorunlar Türkiye saati ile 16:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.



Hala hesaplarına girebilen diğer kullanıcılar ise muhtemelen çok sayıda hesabın askıya alınmasının bir sonucu olarak, takipçilerinin önemli ölçüde düştüğünü tespit etti.

Çok sayıda Instagram kullanıcısı hesaplarının askıya alındığından şikayetçi oldu.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA



Instagram’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:



“Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. Bunu inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”



Öte yandan, Instagram, Facebook ve Whatsapp’ın ana şirketi olan Meta, son zamanlarda birçok teknik sorunla boğuşuyor. WhatsApp, geçen hafta eknik sorunlarından etkilendi.