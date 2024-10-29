Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi ne zaman düzelir? Instagram zaman düzelecek?

Meta'nın Instagram ve Facebook'u küresel kesintilerle karşı karşıya ve kullanıcılar ABD, İngiltere, Avustralya ve daha birçok ülkede sorun bildiriyor.

Sosyal medya platformlarına erişim sıkıntıları olduğunu gösteren Downdetector, yaşanan problemin her iki platformda da gönderileri, mesajlaşmayı ve bağlantıları etkilediğini söyledi.

Birçok kullanıcı, hesaplarının saldırıya uğrayıp uğramadığını veya yasaklanıp yasaklanmadığını merak edenler ise Instagram ve Facebook'un ne zaman düzeleceğini merak ediyor.

Meta'nın durum sayfasında yalnızca "bazı kesintiler" notu bulunuyor.