Mobil fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor.



Sorun hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Ancak gelen bilgiler pek çok kullanıcının yavaş yavaş platforma erişim sağlamaya başladığı yönünde.

Yaklaşık 1 saattir süren sorun nedeni ile uygulamaya ulaşmakta sorun yaşayan ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.



Down Detector tarafından yayınlanan rapora göre, Instagram Avrupa ve ABD'de de geniş çaplı sorunlar yaşıyor.

Facebook'un bünyesinde bulunan Instragm'ın henüz konu ile ilgili resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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