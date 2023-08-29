Instagram duyurdu: Hikayelerde yorumlar paylaşılabilecek

Instagram, gönderiler ve Reels videolarda yapılan yorumları kullanıcıların hikayelerine ekleyebileceği bir özelliği duyurdu. Öte yandan şirket astrolojiyle ilgili bir çıkartma üzerinde çalışıyor.

Instagram duyurdu: Hikayelerde yorumlar paylaşılabilecek

Son birkaç aydır yorumları hikayelerde paylaşabilme özelliğini deneyen Instagram, artık herkese açık herhangi bir gönderiden veya Reels videodan yapılan yorumları kendi hikayenizde paylaşabilmenize olanak tanıyan bu özelliği resmi olarak ekledi.

Instagram duyurdu: Hikayelerde yorumlar paylaşılabilecek - 1

Bu özellikle birlikte artık kullanıcılar paylaşılan hikayelere tıpkı gönderilerdeki gibi yorum yapabilecek. TikTok'da 2020'den beri yorumlara videolu yanıt verilebiliyordu. Öte yandan YouTube Shorts'ta geçtiğimiz haftalarda bu özelliği duyurmuştu.

Instagram duyurdu: Hikayelerde yorumlar paylaşılabilecek - 2

Öte yandan Instagram astroloji ile ilgili bir çıkartma üzerinde çalışıyor. Bu çıkartma hikayeye eklendiği zaman kullanıcıların kendi burçlarını gösterecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...