Instagram duyurdu: Hikayelerde yorumlar paylaşılabilecek

Son birkaç aydır yorumları hikayelerde paylaşabilme özelliğini deneyen Instagram, artık herkese açık herhangi bir gönderiden veya Reels videodan yapılan yorumları kendi hikayenizde paylaşabilmenize olanak tanıyan bu özelliği resmi olarak ekledi.





Bu özellikle birlikte artık kullanıcılar paylaşılan hikayelere tıpkı gönderilerdeki gibi yorum yapabilecek. TikTok'da 2020'den beri yorumlara videolu yanıt verilebiliyordu. Öte yandan YouTube Shorts'ta geçtiğimiz haftalarda bu özelliği duyurmuştu. Öte yandan Instagram astroloji ile ilgili bir çıkartma üzerinde çalışıyor. Bu çıkartma hikayeye eklendiği zaman kullanıcıların kendi burçlarını gösterecek.



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