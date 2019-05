Reklam ajansları, medya ajansları ve reklamverenlerin katılabildiği Instachamp’e Instagram Akış veya Hikayeler’de gerçekleşen reklamlarla başvuru yapılabiliyor. Her ay farklı jüriler tarafından incelenen işler Strateji, Yaratıcılık, Mecraya Uygunluk ve Sonuç kriterleri göz ününden bulundurularak değerlendiriliyor.



Başvuru esnasında da görülebilecek olan jüriler, birer MediaCat oluşumu olan ve Türkiye’nin en büyük markalarının ve ajanslarının yöneticileri ve kreatif direktörlerinden oluşan CMO Society ve Creative Society üyeleri ve Facebook Türkiye ve EMEA bölgesinden yetkililer arasından seçiliyor.



Instachamp’in kazananları her ay açıklanacak ve bir plaketle ödüllendirilecek. Bunun yanı sıra başvurular arasından Instagram başarı kriterlerine göre seçilecek bazı işler, “Instagram for Business” sayfasında başarı hikayesi olarak yer alarak tüm dünyayla paylaşılacak.



Instachamp’in ilk dönem başvuruları 15 Haziran’a kadar devam ediyor.