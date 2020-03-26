Instagram garajdan idare ediliyor

Corona virüs (COVID-19) salgını sonrası dünyanın en büyük sosyal ağlarından biri olan Instagram garajdan idare edilmeye başlandı.



CNN Business'tan Donie O’Sullivan’in sorularını yanıtlayan Instagram CEO’su Adam Mosseri, garajını ofise çevirdiğini ve şirketi evden çıkmadan buradan yönettiğini söyledi.



37 yaşındaki Mosseri, Instagram’ı kullanan bir milyar aktif kullanıcıya da aynı şeyi yapmalarını tavsiye etti.



CNN Business’ın sorularını video konferans üzerinden yanıtlayan Mosseri ekibin geri kalanının evden çalışmasının bazı zorlukları olduğunu ancak güvenliğin her şeyden daha önemli olduğunun altını çizdi.



Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram geçtiğimiz haftalarda kullanıcılarına “evde kal” mesajı veren bir kampanya start vermişti.



Platform üzerinden yayınlanan yalan içerikle mücadele etmek için yapay zekadan yararlanan şirket konu hakkında doğru bilgi sunmak adına corona virüs hakkında bilgiler sunan bir bölümü platformun ana sayfasına entegre etme kararı almıştı.



Facebook CEO’su CEO Mark Zuckerberg burada yer alan bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü'nden temin edileceği bilgisinin altını çizmişti.

