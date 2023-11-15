Instagram hikayeler ile sınırlı kalmıyor: Yakın arkadaşlara özelliği genişletiliyor

Instagram, yakın arkadaşlar özelliğinin artık Reels videolarına da geleceğini açıkladı. Böylelikle yakın arkadaşlar özelliği hikayelerle sınırlı kalmayıp Reels videolar için de kullanılabilecek.

Instagram hikayeler ile sınırlı kalmıyor: Yakın arkadaşlara özelliği genişletiliyor

Instagram, yaptığı açıklamada kullanıcılarının artık Reels videolarını sadece yakın arkadaşlara özel olarak paylaşabileceklerini açıkladı.

YAKIN ARKADAŞLARA ÖZEL PAYLAŞILABİLECEK

Instagram ilk olarak 2018'de Hikayeler için yakın arkadaşlar özelliğini kullanıma sundu.

Bu da herkese açık hikayelerin aksine, daha kapsamlı bir grup halinde 100 kişiye kadar bir liste oluşturmanıza olanak tanıyor.

Instagram, tüm kullanıcıların bugünden itibaren Reels videolarda "Yakın Arkadaşlara" özel paylaşma özelliğine sahip olacağını söyledi.

Bu, daha fazla insan uygulamada herkese açık paylaşım yapmaktan çekindikçe, Instagram'ın daha kapalı, samimi grup paylaşımına yönelme çabalarının en sonuncusu.

Instagram hikayeler ile sınırlı kalmıyor: Yakın arkadaşlara özelliği genişletiliyor - 1

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