Instagram'ın son güncellemesiyle artık kullanıcılar, gönderdikleri bir hikaye üzerinde 15 dakika içinde düzeltme, düzenleme yapabilecek.



INSTAGRAM CEO'SU MOSSERI DUYURDU



Konuyla ilgili açıklamayı kendi hesabından yapan Instagram CEO'su Adam Mosseri, kaydırmalı gönderisinin iki görselini de yönergeye ayırarak, "Nihayet hikayelerinizde düzenleme yapabileceksiniz. Paylaşımı yaptıktan sonraki 15 dakika içinde, en alttaki düzenleme ikonuna dokunarak metin, müzik , çıkartma ve çizimlerinizi düzenleyebilirsiniz." dedi.



ARTIK SİLİP TEKRAR PAYLAŞMAK VE ETKİLEŞİMLERİ KAYBETMEK GEREKMEYECEK



Instagram'da uzun süredir beklenen bu özelliğin gelmesiyle birlikte kullanıcılar, herhangi bir sebeple düzenleme yapmak isteyip de yapamadıkları durumlarda hikayeleri silip yeniden paylaşmak yerine, ilk 15 dakika içinde değişiklik ya da düzeltme yapabilecek. Böylece, silip yeniden paylaşıldığı durumların aksine, görüntülenme, beğeni ve yanıtlarda da bir kayıp olmayacak.

PAYLAŞILMIŞ INSTAGRAM HİKAYESİNDE DÜZENLEME NASIL YAPILIR?

- Yayınladığınız hikayeyi açın.

- Sağ alt köşedeki üç noktaya dokunun.

- "Edit story" (Hikayeyi düzenle) seçeneğine basın, düzenlemelerinizi yapın ve kaydedin.

15 dakika geçtikten sonra bu özellik artık kullanılamayacağından, 15 dakikadan eski hikayeler için yine geçerli tek yol silinip yeniden paylaşmak olacak.