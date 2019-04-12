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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'da son günlerde ortaya çıkan bir hata, kullanıcıların kafasını fazlasıyla karıştırmış durumda.

TechCrunch'ın yayınladığı raporda ortaya çıkan hatayı kabul eden Instagram yetkilileri ise sorun üzerinde çalıştıklarını ve problemin ortadan kalktığını açıkladı.



Instagram'da meydana gelen böylesi bir hatada hesabı gizli olan kullanıcıların paylaştığı Hikayeler'in takipçiler dışında kaç kişiye ulaştığı ise bilinmiyor.



Söz konusu hata çözülmüş olsa da, Facebook'un uzun zamandır tartışılagelen gizlilik ve güvenlik argümanları bir yara daha almış oldu.