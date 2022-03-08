Instagram iki popüler hizmeti daha sonlandırdı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformalarından Instagram kullanıcılarını üzecek bir karar aldı.

2021'in sonuna doğru Threads ve kısa süre önce ise IGTV'nin fişini çeken Instagram iki uygulamayı daha sonlandırıyor.

Ortaya çıkan Boomerang ve Hyperlapse uygulamaları marketlerden kaldırdı.

Instagram'ın iki uygulamanın fişini IGTV'yle birlikte çektiği öğrenildi.

Şu anda uygulama marketlerde Instagram'ın geliştirmesi altında ne Boomerang ne Hyperlapse görülüyor.

Bir takip şirketinin verilerine göre Boomerang 23 milyon aktif kullanıcıya sahipti ve toplamda 301 milyon kez indirilmişti.