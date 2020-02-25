Instagram iPhone'daki özelliği Android'e de getiriyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'dan Android kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi.



Mashable'da yer alan habere göre, dünya genelinde 1 milyara yakın aktif kullanıcısı olan Instagram 'takipçiyi çıkar' özelliğini Android uygulamasına entegre etmek için çalışmalara başladı.



Geçtiğimiz dönemde iOS sürümüne entegre edilen söz konusu özellik ile kullanıcılar bir kişiyi engellemeden kendi profillerini takip etmekten mahrum bırakabiliyor.



Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman Android kullanıcılarının beğenisine sunulacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.