Instagram, Android ve iOS uygulamasında yorum kısmına emoji kısayolları içeren bir kısayol çubuğu ekledi.

Özellik Mayıs ayından beridir test aşamasındaydı, ancak bu uzun test süreci artık nihayete ermiş görünüyor. Özellik, geçtiğimiz Perşembe gününden sonra tüm Android ve iOS kullanıcıları için kullanıma açıldı.



İlginç bir nokta ise yeni kısayol çubuğunun sadece yorum kısmına girdiğinizde ortaya çıkması.



Eğer bir gönderinin altındaki hızlı yorum kutusunu kullanırsanız kısayol çubuğu ortaya çıkmayacak. Yani kendi gönderilerinizi alıntılarken veya mesaj gönderirken yine klavyenizin emoji kutusuna bağlı kalacaksınız.



Emojilerle arası iyi olmayan kullanıcılar için kötü haber ise, bu özelliğin kapatılamaması.



Yorumlar arasında dolaşmayı seven birisi iseniz ve yorumunuzu yorum kısmından eklemeyi seviyorsanız, kısayol çubuğunu görmeye şimdiden alışmanızı öneririz.