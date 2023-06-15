Instagram notlara müzik ekleme özelliği geldi: Instagram notlar kısmına şarkı nasıl eklenir?

Instagram kullanıcıları son günlerde yeni bir deneyime daha şahitlik ediyor. Yeni devreye giren özellikle artık Instagram'da da durum güncellemesi alanından müzik paylaşmak mümkün. Bu özellik, 2000'li yılların popüler uygulaması MSN’nin dinlenilen şarkıyı bildirme özelliğine benzetildi. Peki, Instagram notlar kısmına müzik nasıl eklenir?

Instagram notlara müzik ekleme özelliği geldi: Instagram notlar kısmına şarkı nasıl eklenir?


Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Instagram, yeni özellikler deneyimlendirerek adından söz ettiriyor. Instagram son olarak dinlenilen müzikleri takipçilerinizle paylaşmanıza olanak tanıyan özelliği ile gündemde.

AKILLARA MSN'İ GETİRDİ

Instagram'ın DM bölümünde kullanıcının isminin yanındaki yer alan "Notlar" bölümünde yalnızca kısa durum metinleri ve emojiler paylaşılabiliyordu. Yeni gelen güncelleme ile artık şarkı paylaşmak da mümkün.

Güncellemeye göre; notlar alanına ekleyen kullanıcı istediği bir müziğin 30 saniyesini burada yayınlayabilecek. Takipleştiği diğer uygulama kullancıları da şarkıları dinleyebilecek.

Yeni uygulama, akıllara bir zamanların popüler çevrimiçi sohbet programı MSN'i getirdi. 2000'li yıllarda sıklık kullanılan uygulamada insanlar, anlık ruh halini yansıtan müzikleri "Ne dinliyor" özelliğiyle paylaşıyordu.

INSTAGRAM NOTLAR’A ŞARKI NASIL EKLENİR?

Instagram Notlar’a müzik eklemek oldukça pratik;

Bunun için DM sayfasınıza gelerek profil fotoğrafınızın yanındaki "artı" sekmesine tıklamanız yeterli. Açılan ekranda not yazılan yerin hemen altında bir müzik notası yer alıyor.

Bu alan tıkladığınızda şarkı ekleyebilirsiniz. Ardından da eklemek istediğiniz şarkının 30 saniyelik istediğiniz kısmını seçtikten sonra paylaşım yapabilirsiniz.


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