Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram rahatsız edici yorum ve içeriklerinin önünü almak adına önemli bir adım atıyor.

Gölge Yasaklama (Shadow Ban) olarak da anılan bu yeni sistemde fotoğrafların altına aykırı yorumlarda bulunan, gereğinden fazla hashtag kullanarak görüntü kirliliği yaratan kullanıcılara önce uyarı gönderilecek. 'Bu yorumu göndermek istediğinize emin misiniz' sorusunu kullanıcısına soracak olan Instagram, böylece direkt kullanıcıyı engellemek yerine uyarıda bulunmayı tercih edecek.



Kullanıcılar Gölge Yasaklama sistemi altında engellendiğinde ise artık Instagram aramalarında görünmeyecek, yaptıkları yorumları kimse okuyamayacak. Tüm bunların olması için bu tür aykırı içerikleri paylaşan kullanıcının şikayet edilmesi yeterli olacak.



Instagram, geliştirilen bu güvenlik sistemi ile daha uygun içeriklerin paylaşıldığı, sanal saldırılardan arınmış bir platforma dönüşmeyi hedefliyor.