Instagram özel mesajlarında (DM) büyük yenilikler

Instagram, özel mesajlar kısmına ciddi geliştirmeler getirdi.

Apple iMessage gibi uygulamalarla rekabet etmeyi amaçlayan Meta, yeni özelliklerin iOS ve Android işletim sistemi kullanan cihazlarda olacağını, web (bilgisayar) tarafına ise sonradan getirileceğini açıkladı.



Artık Mesajlar Planlanabilecek ve Sabitlenecek



Instagram’ın getirdiği yeniliklerin başında mesaj planlama geliyor. Kullanıcılar artık hazırladıkları mesajları, sonraki 29 gün içinde istedikleri bir saate planlayıp, o an gönderebilecek.



Kullanıcılar aynı zamanda artık diledikleri mesajları, sohbet ekranında en üste sabitleyebilecek. Bu sayede sohbetlerinde önemli olan ya da unutulmaması gereken mesajları kolay bir şekilde görebilecek ve rahatlıkla hatırlayacaklar. Şirket, şimdilik sohbet başına sadece 3 mesajın sabitlenebileceğini vurguladı.



99 Dil Tercüme Edilecek



Instagram, kullanıcıları arasındaki dil bariyerini de kaldırmayı amaçlıyor. Eklenen yeni araç sayesinde artık DM kısmındaki sohbetlerde 99 farklı dilde yazılan mesajlar, tek dokunuşla istenen dile çevrilebilecek. Meta, bu özellik sayesinde dünyanın farklı yer ve kültürlerinden insanların birbirleriyle tanışıp, hızlı şekilde sohbet edebileceğini düşünüyor.



‘Sevdiğin Müzikleri Mesajla Paylaş’



Instagram’ın getirdiği en ilgi çekici yenilik, müzik paylaşım aracı. Kullanıcılar artık bire bir ya da grup sohbetlerinde, Instagram müzik kütüphanesinde bulunan şarkıların 30 saniyelik önizlemesini paylaşabilecek.



Müzik paylaşım eklentisi, özellikle TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformları aracılığıyla yeni müzikler keşfeden genç kullanıcıları cezbedebilir. Arkadaşların birbirleriyle sevdikleri müzikleri paylaşmasının yanı sıra bu özellik, sanatçıların da yeni hayranlara ve takipçilere ulaşabilmesini sağlayabilir.

Popüler sanatçılar JENNIE ve Doechii, müzik paylaşım özelliğini kendi Instagram yayın kanallarında test edecek.



QR Kod İle Davet



Instagram, kullanıcıların artık arkadaşlarını QR kodu ile grup sohbetlerine davet edebileceğini açıkladı. Sohbet kısmındaki davet bağlantısından QR kodu seçilerek direkt kişiyle paylaşılabilecek veya daha sonra kullanılmak üzere galerilere kaydedilebilecek.