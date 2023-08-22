Instagram özelliğini genişletiyor: Videolu notlar test ediliyor

Instagram ilk başta metin tabanlı olarak tanıttığı notlar özelliğine sesli notlar ekleyebilme opsiyonu sunmuştu. Artık geliştirilen yeni özellik sayesinde videolu notlar da paylaşılabilecek.

Instagram özelliğini genişletiyor: Videolu notlar test ediliyor

Meta, geçtiğimiz günlerde Instagram notlar kısmından sesli notlar paylaşılabileceğini duyurmuştu.

Şirket notlar özelliğini daha da geliştirip artık videolu notlar da ekleyebilme imkanı sağlamaya hazırlanıyor.

Daha önce sesli veya metin tabanlı notlar bırakabiliyordunuz. Bu özellikle birlikte daha önce notlar kısmına yapılan paylaşımlar gibi bu kez videolu paylaşımlar da yapılabilecek. video notlar, hikayeler gibi 24 saat boyunca platformda yer alacak.

Ancak bazı kullanıcılar videolu notlar özelliğinin, hikayeler özelliği bulunurken neden geliştirildiğine henüz anlam verebilmiş değil.

Instagram özelliğini genişletiyor: Videolu notlar test ediliyor - 1
Instagram özelliğini genişletiyor: Videolu notlar test ediliyor - 2

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