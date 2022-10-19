Instagram profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor: MSN'i hatırlattı

Sosyal medya platformu Instagram'ın profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özelliğin detayları tam olarak belli olmasa da kullanıcılara MSN günlerini hatırlattı. MSN'de çalınan müzik durumda gösteriliyordu.

Instagram profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor: MSN'i hatırlattı

İlişkili Haberler

TikTok, yalnızca yetişkinler için içerik seçeneği getiriyor

TikTok, yalnızca yetişkinler için içerik seçeneği getiriyor

Dünyanın en çok kullanılan platformlarından Instagram birçok kullanıcıya nostalji yaşatan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Instagram sızıntılarıyla bilinen Alessandro Paluzzi'nin ortaya çıkardığı geliştirmeye göre şirket müzik eklemeyi test ediyor.

Henüz arayüzde bir buton olarak gözüken müzik ekleme özelliğinin detayları tam olarak bilinmiyor. Elde edilen bilgilere göre profilde Ekle seçeneği bulunacak. Ancak buraya sabit bir şarkı mı eklenecek ya da , Music gibi platformlardan anlık şarkı mı çekilecek henüz öğrenilemedi.

Ekran görüntülerine göre burada 40 karakterlik bir sınır da bulunuyor.

Instagram profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor: MSN'i hatırlattı - 1

Instagram'ın çatı kuruluşu Meta aynı zamanda Facebook'un da sahibi. Yakın zamanda Facebook'ta da benzer bir özellik test edilebilir. 

MSN'İ HATIRLATTI

MicroSoft Network ya da yaygın bilinen adıyla MSN 2000'li yılların başında internet mesajlaşmasının en yaygın uygulamaları arasındaydı. Burada müzik çalarla bağlantı kurup anlık olarak dinlediğiniz müziği karşıya gösterebiliyordunuz.

Öte yandan ilk sosyal medya denemelerinden MySpace'de de benzer bir özellik bulunuyordu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...