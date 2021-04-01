Instagram Remix duyuruldu: TikTok'u kopyalamaya devam ediyor

Sosyal medya platfomları sürekli olarak birbirlerinden özellik kopyalıyor. Ancak ilk çıktığında fotoğraf paylaşımı platformu olan Instagram zaman içerisinde mümkün olduğunca özellik kopyaladı.



Facebook tarafından satın alınan Instagram son olarak TikTok'tan yeni bir özellik daha aldı. Instagram Remix olarak adlandırılan özellik iki farklı Reel videosunu birleştirmeye imkan tanıyor.

İçeriklerden birinin halihazırda uygulamada olması gerekiyor. Sonrasında isteğe bağlı olarak varolanlardan birini seçebilirsiniz ya da kendi videonuzu çekebilirsiniz. Bir videoyu remix yapabilmek için ilk sahibinin buna izin vermesi gerekiyor.



Remix oluşturmak için Reels'da yer alan üç noktaya tıklayıp çıkan Remix seçeneğini seçmeniz gerekiyor.



Söz konusu yenilik TikTok kullanıcılarının bir süredir kullandığı bir özellik. TikTok da iki farklı videoyu Duet özelliğiyle birleştirmenize izin veriyor.

