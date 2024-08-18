Instagram tamamen değişiyor: Kare fotoğraf formatı kalkıyor!

Instagram, köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Şu anda kare yapıda olan paylaşımlar, yeni güncelleme ile birlikte dikey dikdörtgene dönüşebilir.

Birkaç yıldır bu tasarıma yönelik çalışmalar yapan platformdaki testler bazı kullanıcılarla başladı.



Instagram'ın başkanı Adam Mosseri konu hakkında şunları söyledi:



“Bugün Instagram’a yüklenen içeriklerin büyük çoğunluğu dikey formatta. Bunları kare olarak kırpmak oldukça acımasız.”



Instagram’a yüklenen içeriklerin çoğunun dikey formatta olduğunu belirten Mosseri 4:3 formatındaki fotoğraflar veya 9:16 formatındaki videoları kareye sığdırmak oldukça zorlayıcı ve bu nedenle Instagram’ın karelerden vazgeçmesini ve dikdörtgen formata geçmesi gerektiğini ifade etti.