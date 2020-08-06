Instagram, TikTok benzeri özelliği Reels’i kullanıma sundu

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.



Geçtiğimiz günlerde test edilmeye başlanan 'Reels' isimli uygulama dün gece kullanıcıların eğenisine sunuldu.



Reels ile tıpkı TikTok'ta olduğu gibi kullanıcılar ses, efekt ve yeni yaratıcı araçlar kullanarak 15 saniyelik videolar çekebilecek ve bu videoları düzenleyebilecek.



Reels videoları gönderi veya Story olarak paylaşılabilecek, ayrıca herkese açık hesaplar videolarının Keşfet sekmesindeki Reels’a ayrılmış bölümde görülmesini sağlayabilecek.



Çin merkezli TikTok'a rakip olarak geliştirilen özellik akıllara Facebook'un kusucusu Mark Zuckerberg'in "Satın alamıyorsan kopyala" sözünü getirdi.



Instagram geçtiğimiz yıllarda Snapchat ile hayatımıza giren ‘stories’ (hikayeler) isimli 24 saat sonra otomatik olarak silinen paylaşım özelliğini platforma entegre etmişti.

