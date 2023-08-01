Instagram, yapay zeka içeriklerini ayırt etmek için bir özellik geliştiriyor

Instagram, platform üzerinde paylaşılan içeriklerin hangisinin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirtecek bir özellik üzerinde çalışıyor.
YAPAY ZEKA DEZENFORMASYON ÜRETEBİLİYOR
Yapay zeka, bazı zamanlarda dezenformasyonlar üretebiliyor ve böylelikle kullanıcılar yanlış bilgiler alabiliyor.
Instagram bunun önüne geçebilmek için artık yapay zeka ile üretilen içeriklerde "İçerik oluşturucu veya Meta bu içeriğin yapay zeka ile oluşturulduğunu veya düzenlendiğini söyledi" ibaresi yer alacak.
Böylelikle kullanıcılar paylaşılan içeriğin kaynağını daha rahat görüntüleyebilecek ve bilginin yanlış olabilme ihtimalini de göz önünde bulunduracak.
KENDİ YAPAY ZEKA MODELİNİ GELİŞTİRİYOR
Öte yandan Instagram, platform içinde kullanıma sunacağı Llama 2 dil modeline dayanan üretken yapay zeka araçları için çalışmalarına devam ediyor.
#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 30, 2023
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