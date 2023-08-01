Instagram, yapay zeka içeriklerini ayırt etmek için bir özellik geliştiriyor

Meta, Instagram üzerinde yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin etiketleme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde hangi içeriklerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu gönderilerde bir ibareyle yer alacak.

Instagram, yapay zeka içeriklerini ayırt etmek için bir özellik geliştiriyor

Instagram, platform üzerinde paylaşılan içeriklerin hangisinin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirtecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

DEZENFORMASYON ÜRETEBİLİYOR

Yapay zeka, bazı zamanlarda dezenformasyonlar üretebiliyor ve böylelikle kullanıcılar yanlış bilgiler alabiliyor.

Instagram bunun önüne geçebilmek için artık yapay zeka ile üretilen içeriklerde "İçerik oluşturucu veya Meta bu içeriğin yapay zeka ile oluşturulduğunu veya düzenlendiğini söyledi" ibaresi yer alacak.

Böylelikle kullanıcılar paylaşılan içeriğin kaynağını daha rahat görüntüleyebilecek ve bilginin yanlış olabilme ihtimalini de göz önünde bulunduracak.

KENDİ YAPAY ZEKA MODELİNİ GELİŞTİRİYOR

Öte yandan Instagram, platform içinde kullanıma sunacağı Llama 2 dil modeline dayanan üretken yapay zeka araçları için çalışmalarına devam ediyor.

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