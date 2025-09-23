Instagram yaş denetiminde yapay zeka kullanacak: Ekran süresi ve mesaj kısıtlaması geliyor

Instagram, pazartesi gününden itibaren İngiltere’de, yaşını olduğundan büyük gösteren genç kullanıcıları yapay zeka teknolojisiyle tespit etmeye başlayacak.

Yapay zeka, kullanıcıların fotoğraflarındaki yüz özelliklerinden yaşlarını analiz ederek, 18 yaş altı olduğu düşünülen kişileri doğrudan “Genç Hesap” versiyonuna kaydediyor.

EKRAN SÜRESİ SINIRI KOYULACAK

Yeni sistemle birlikte gençlerin hesapları otomatik olarak gizli olacak, yalnızca takip ettikleri kişilerden mesaj alabilecekler. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının kiminle mesajlaştığını görebilecek, ekran süresine sınır koyabilecek ve belirli saatlerde uygulamayı engelleyebilecek.

Instagram, yapay zekanın ABD’de zaten kullanıldığını, Kanada ve Avustralya’da da devreye alınacağını açıkladı. Şirket, “Çevrimiçi insanların yaşını anlamak sektör çapında bir zorluktur. Gençlerin yaşlarına uygun çevrimiçi deneyimler yaşamalarını sağlamak için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Ancak uzmanlar, 13 yaşın sosyal medya kullanımı için hala erken olduğuna dikkat çekiyor. ABD Sağlık Başhekimi Vivek Murthy, “Sosyal medyanın çarpıtılmış ortamı çocukların özgüvenine ve ilişkilerine zarar verebilir” uyarısında bulundu.