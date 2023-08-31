Instagram yeni özelliği test ediyor: Hikayelere göz at seçeneği

Instagram, kullanıcıların hikayeler arasında daha kolay geçiş yapabilmesi için "gözat" seçeneğini geliştiriyor. Kullanıcılar bu özellikle birlikte paylaşılan hikayeler arasında daha kolay geçiş yapabilecek.

Instagram yeni özelliği test ediyor: Hikayelere göz at seçeneği

Instagram'da bazen görülen eski bir hikayeyi görebilmek için en sondan en geriye tek tek gitmek gerekiyordu.

Artık geliştirilen "gözat" butonuyla birlikte Instagram hikayeler arasında geçişleri kolaylaştırmayı hedefliyor

Instagram yeni özelliği test ediyor: Hikayelere göz at seçeneği - 1

Böylelikle kullanıcılar artık gözat seçeneğini kullandığında görmek istediği hikayeyi kolayca seçebilecek.

Özelliğin henüz herkes için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmese de, Instagram'ın bu özelliği geliştirdiği biliniyor.

Instagram yeni özelliği test ediyor: Hikayelere göz at seçeneği - 2

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