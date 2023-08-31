Instagram yeni özelliği test ediyor: Hikayelere göz at seçeneği

Instagram'da bazen görülen eski bir hikayeyi görebilmek için en sondan en geriye tek tek gitmek gerekiyordu.
Artık geliştirilen "gözat" butonuyla birlikte Instagram hikayeler arasında geçişleri kolaylaştırmayı hedefliyor
Böylelikle kullanıcılar artık gözat seçeneğini kullandığında görmek istediği hikayeyi kolayca seçebilecek.
Özelliğin henüz herkes için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmese de, Instagram'ın bu özelliği geliştirdiği biliniyor.
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