Instagram yeni özelliğini herkes için aktif hale getirdi

Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram yeni özelliğini tüm üyelerinin kullanımına açtı.

Bugün yapılan duyuru ile "Hesap Durumu" özelliğinin aktif hale getirildiği paylaşıldı. Öncesinde sadece sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan özellikten artık herkes yararlanabilecek.

Yeni güncelleme ile Instagram artık kullanıcıları, hesabı kapatılmak üzere olduğunda veya banlanma riski ile karşılaştığında bilgilendirecek.

Instagram, özellik için tüm bilinmesi gerekenleri şöyle ifade etti:



"Hesap Durumu, paylaştığınız bir şeyin (yorumlar, gönderiler veya hikayeler gibi) Topluluk Kurallarına aykırı oldukları gerekçesiyle kaldırılıp kaldırılmadığını ve bunun hesabınızın kaldırılmasıyla sonuçlanma olasılığının olup olmadığını görmenin yollarından biridir.

Herhangi bir içeriğiniz Topluluk Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılırsa Instagram uygulamasında bildirim alırsınız. Kaldırma işlemi, istediğiniz zaman kontrol edebileceğiniz Hesap Durumu ekranında da listelenir.

İçeriğiniz kaldırıldıysa ve içeriğinizin Topluluk Kurallarımıza aykırı olmadığını düşünüyorsanız çoğu durumda değerlendirme talep edebilirsiniz.

"KURALLAR HERKES AÇIP HESAPLARA YÖNELİK"

Ayrıca, profesyonel bir hesabınız varsa Tavsiye Kurallarımıza aykırı bir içerik paylaşıp paylaşmadığınızı veya profilinizde (profil fotoğrafınız veya biyografiniz gibi) böyle bir şey olup olmadığını görmek için de Hesap Durumunu kullanabilirsiniz. Tavsiye Kurallarımız, sizi henüz takip etmeyen kişilere Keşfet, Reels ve Akış Tavsiyeleri gibi yerlerde hangi herkese açık hesapların içeriğinin tavsiye edilmeye uygun olabileceğine karar vermemize yardımcı olur.

Hesap Durumu'ndan paylaştığınız ve Tavsiye Kurallarımıza aykırı olan içeriğin bir örneğini (gönderiler veya Reels videoları gibi) görüntüleyebilir ve içeriğiniz için geçerli olan kural hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ayrıca içeriği düzenleyebilir veya kaldırabilir ya da kararımıza katılmıyorsanız değerlendirme talep edebilirsiniz.

Bu kuralların yalnızca herkese açık hesaplar ve sizi takip etmeyen kişilere yönelik tavsiyeler için geçerli olduğunu unutmayın. Tavsiye edilmeye uygun olmasanız bile içeriğiniz yine de takipçilerinize ulaşabilir."