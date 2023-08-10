Instagram yeni özelliğini test ediyor: Ana sayfa akışında değişiklik

Meta, Instagram'ın ana sayfa akışına yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor.



Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi'nin aktardığına göre, Instagram'ın test ettiği bu ana sayfa akışında sadece Meta onaylı hesaplar seçeneğinin yer aldığı görüldü.



Buna göre bu seçeneği seçen kullanıcılar ana sayfalarında yalnızca takip ettikleri Meta onaylı hesapların paylaşımlarını görebilecek.

Şu anda platform üzerinde iki farklı ana sayfa akışı görebiliyoruz. Birincisi yalnızca takip ettiklerimiz, ikincisi ise favori olarak seçtiğimiz hesapların paylaşımları.

Meta, bu yeni özellikle beraber ana sayfa akışı için üçüncü bir opsiyon getirmiş oluyor.

YAPAY ZEKA ASİSTANI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Instagram, tavsiyelerde bulunacak ve soruları yanıtlayabilecek 30 farklı kişiliğe sahip yapay zeka aracını test ettiğini duyurmuştu.



Henüz bahsedilen bu özelliklerin herkes için ne zaman kullanıma açılacağı bilinmese de Instagram'ın yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ettiği görüldü.

