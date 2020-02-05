Instagram yıllık reklam gelirini açıkladı (YouTube'u geçti)

Facebook'un kilit uygulamalarından birisi olan Instagram geçtiğimiz yıl reklamlardan elde etti geliri açıkladı.



Instagram geçtiğimiz yıl , 20 milyar dolar reklam geliri elde ederek yıllık gelirli 70,7 milyar dolar Facebook'un dörtte birinden daha fazlasını oluşturdu.

Instagram diğer yandan Google'in video servisi olan Youtube'u da geçti. Youtube'un 2019'da 15,5 milyar dolar reklam geliri elde ettiği açıklamıştı. Facebook, 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolar nakit ve hisse senedi karşılığında satın aldı.

Instagram yıllar içinde az gelirli bir uygulamadan Facebook'un kilit uygulamaları arasına girdi.



VİDEO: GOOGLE İÇİN SÜREÇ İŞLİYOR