Instagram'a beklenen özellik geliyor: Repost

Meta'nın sahip olduğu Instagram, repost özelliğini henüz herkese açık olarak yayınlamamış olsa da, yakında belirli kullanıcılarla test etmeye başlamayı planlıyor.



Meta'dan bir sözcü yaptığı açıklamada, "Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, Feed'deki gönderileri yeniden paylaşma yeteneğini keşfediyoruz, böylece insanlar kendileriyle rezonansa giren şeyleri paylaşabilir ve böylece orijinal içerik oluşturucular çalışmaları için kredilendirilir" dedi.



RETWEET BENZERİ ÖZELLİK GELİYOR



Şu anda Instagram'da başka bir kullanıcının gönderisini yeniden paylaşmanın doğrudan bir yolu yok, ancak gönderileri yeniden paylaşmak isteyen kullanıcılar bunu yapmak için bazen üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor.



Yeniden paylaşım özelliğinin eklenmesi, gönderilerin yeniden paylaşılması söz konusu olduğunda geçici çözüm ihtiyacından kurtulacaktır.



Hikayenizde birinin gönderisini paylaşabilmenize rağmen, bu yakında yayınlanacak olan yeniden yayınlama işlevi, gönderiyi akışınızda paylaşmanıza izin verecektir.



Instagram, kullanıcılarının çoğunun Hikaye paylaşma özelliğini zaten kullandığını ve ayrıca arkadaşlarıyla gönderileri paylaşmak için DM'leri kullandığını biliyor ve şimdi kullanıcılara beğendikleri gönderileri geniş çapta paylaşmaları için daha iyi bir yol sunmaya çalışıyor.