Instagram'a bir yeni özellik daha: Yayın kanalları kullanıma sunuldu

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp için kanallar özelliğini duyuran Meta, aynı özelliği Instagram için de getirdi. Böylelikle kullanıcılar takip ettikleri hesapların yayın kanallarına katılabilecek ve anlık olarak bildrim alabilecekler.



Yayın kanalının amacı kişi ya da kurumların duyurularını anlık olarak paylaşabileceği, takipçileriyle anket yapabileceği ve yalnızca yöneticinin tek taraflı olarak mesaj gönderebileceği bir iletişim ağı oluşturmak.



Meta'nın Yayın kanalları özelliğini Facebook ve Messenger'a da getirmeyi planladığı aktarıldı.



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