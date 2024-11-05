Instagram'a yapay zeka özelliği: Reşit olmayanları tespit edecek

Meta, çocukların Instagram'da daha korunaklı gezinebilmesi için bir dizi yeni güncelleme yayınladı.

Bloomberg'in haberine göre Meta, yaşları hakkında yalan söyleyen kullanıcıları bulmak ve onları otomatik olarak kısıtlı bir hesaba geçirmek için bir "yetişkin sınıflandırıcı" yapay zeka aracı kullanacak.

Meta'nın yapay zekası, takipçilerini, içeriklerini ve ne tür içeriklerle etkileşime girdiklerini görmek için kullanıcı profillerini inceleyecek.

HESAPLAR İKİYE AYRILACAK

Hesaplar 18 yaşından büyükler ve 18 yaşından küçükler olmak üzere iki kategoriye ayrılacak.

GENÇ HESABA DÖNÜŞECEK

Tespit edilen 18 yaş altı grubun hesapları, çocukları çevrimiçi zararlardan korumayı amaçlayan çeşitli güvenlik ve içerik kısıtlamalarıyla birlikte gelen bir Instagram genç hesabına dönüştürülecek.

Meta, aracın insanların yaşlarını belirlemede ne kadar doğru olduğunu ve insanların itiraz etmesine izin verip vermeyeceğini söylemedi.

Kullanıcılar ayrıca gerçek yaşlarını teyit etmek için devlet tarafından verilen kimliklerini platforma yükleyebilecek veya bir video selfie paylaşabilecekler.

Yeni özellikler, Meta'yı reşit olmayanları zihinsel veya fiziksel sağlıklarına zarar verecek şekilde tasarlanmış özellikler kullanmakla suçlayan 33 başsavcı tarafından açılan bir davanın ardından geliyor.