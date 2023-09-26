Instagram'a yeni gizlilik seçeneği: Beğeniler gizlenebilecek

Instagram, yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalışıyor.

SADECE SEÇİLEN KULLANICILAR GÖREBİLECEK

Platformun yeni gizlilik seçeneği, yaptığınız beğenileri kimlerin görebileceğini kontrol etmenizi sağlayacak.



Böylelikle hangi gönderilerle etkileşime girdiğiniz sadece seçtiğiniz kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Beğenilen gönderileri gizleme özelliğinin henüz geliştirme aşamasında olduğu kademeli olarak herkes için kullanıma sunulacağı kaydedildi.