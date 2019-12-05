Instagram'a yaş sınırı geldi

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, 13 yaşından küçüklerin platformu kullanmasını yasakladı

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bir süredir tartışılan konu hakkında ilk adımı attı. 
  
Techcrunch'ta yer alan habere göre, 1 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Instagram, 13 yaşından küçük kullanıcıların uygulamayı kullanmasını resmen yasakladı. 
  
Instagram, söz konusu kararı bugünden itibaren uygulamaya koydu. Platform bu karar kapsamında yeni kullanıcılardan doğum tarihlerini girmelerini isteyecek. 

Başka bir değişle platform 13 yaşından küçük kullanıcıların Instagram  hesabı açmasını engelleyecek. Ancak mevcut kullanıcılara yaşları sorulmayacak. 
  
Facebook, Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı. 

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