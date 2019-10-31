Instagram'da erişim sorunu yaşandı

Sosyal medya platformu Instagram'da dün akşam saatlerinde erişim sıkıntısı yaşandı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'da yaşanan sorun Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi.



Dünya genelinde pek çok kullanıcı platforma giriş yaptıklarında "Akış yenilemedi" hatası ile karşılaştı. Dünya genelinde yaşandığı belirtilen erişim sorununun çözüldü.



Bazı ülkelerde yine Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ta da kısmen erişim sorunu yaşandı. Her iki platformda şu an sorunsuz çalışıyor.