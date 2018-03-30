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Instagram'da GIF desteği geri döndü

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Teknoloji
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Yaşanan ırkçılık suçlamaları yüzünden GIPHY desteğini uygulamadan kaldıran Instagram, aldığı önlemler sonrası GIF desteğini geri getrdi

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Geçtiğimiz dönemde  Instagram  Stories'e (Instagram Hikayeler) GIF desteği getiren şirket, bu özelliği kısa süre önce kapatmak zorunda kalmıştı.  
  
Yaşanan ırkçılık suçlamaları yüzünden GIPHY desteğini uygulamadan kaldıran  Instagram'dan kullanıcılarını sevindirecek bir adım geldi.

Bugün Instagram Hikayeler için Giphy temelli GIF desteği geriye getirildi.  

IRKÇI GIF'LER YÜZÜNDEN KAPATILMIŞTI
  
GIF sağlayıcısı Giphy içerisinde ırkçı materyaller bulunmuş, bunun üzerine Instagram tüm GIF altyapısını kapatma kararı almıştı.  
  
Yapılan açıklamaya göre, söz konusu sorun çözüldü ve gerekli önlemler alındı. Benzer sorunu bir daha yaşamamak adına kontrol sürecini sıkılaştıran şirket, mevcut GIF arşivinin dört defa tarandığının altını çiziyor.  

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