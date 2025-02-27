Instagram’da "hassas içerik" hatası: Meta özür diledi!

Son günlerde birçok Instagram kullanıcısı, akışlarında şiddet ve cinsel imgeler içeren önerilen içeriklerle karşılaştıklarını belirterek sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getirdi.

Meta'nın "Hassas İçerik Kontrolü" en yüksek seviyeye ayarlanmış olsa bile bu tür içeriklerin gösterildiğini iddia eden kullanıcılar, platformun içerik denetleme sistemine tepki gösterdi.



Bir Meta sözcüsü, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bazı kullanıcıların Instagram Reels akışlarında önerilmemesi gereken içerikleri görmelerine neden olan bir hatayı düzeltiyoruz. Yaşanan durum için özür dileriz.” ifadelerini kullandı.



Meta’nın politikalarına göre, platform kullanıcıları rahatsız edici görüntülerden korumak için şiddet içeren ve grafik içerikleri kaldırıyor. Yasaklanan içerikler arasında parçalanma, iç organların görünmesi, yanmış vücutlar ve insan ya da hayvanlara yönelik sadist ifadeler içeren görüntüler yer alıyor.



Ancak Meta, insan hakları ihlalleri, silahlı çatışmalar veya terör eylemleri gibi önemli konuların gündeme getirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla bazı grafik içeriklere izin verdiğini belirtiyor. Bu tür içeriklerin, uyarı etiketleri gibi ek sınırlamalarla sunulabileceği ifade ediliyor.



Meta’nın hatayı düzelttiğini açıklamasına rağmen, kullanıcıların içerik önerme algoritmalarına yönelik endişeleri devam ediyor.