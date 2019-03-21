Son dönemde online alışveriş alanında ciddi mesai harcayan Instagram'ın merakla beklenen özelliği sonunda ortaya çıktı.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram 'Checkout' adı verilen uygulama üzerinden alışveriş ve ödeme yapma özelliğini kullanıma sundu.
Söz konusu özelliği kullanabilmek adına ilk check-in işleminde kullanıcıların adını, e-posta adresini, fatura bilgilerini ve teslimat adresini girmesi gerekecek.
Bu adımdan sonra ödeme ve teslimat bilgileri sistemde yer alan kullanıcılar platform üzerinden alışveriş yapabilecek.
Instagram'da söz konusu özellik kullanıma girmeden önce kullanıcılar üçüncü parti bir uygulamaya ya da ilgili markanın web sitesine yönlendiriliyordu.