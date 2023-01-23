Instagram'daki tehlike - Bir yılda 50 bin kişi dolandırıldı

Instagram'dan alışveriş yaparken dolandırılanların sayısında artış var. Son bir yılda şikayet sitelerine 50 bin kişi dolandırıldığını yazdı. Peki sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?

Instagram'daki tehlike - Bir yılda 50 bin kişi dolandırıldı

Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dolandırıcılık olayları giderek artıyor.

Son bir yılda Instagramda yaparken dolandırılan 50 binin üzerinde tüketici, şikayet sitelerine yorum yazdı.

Dolandırıcılar, açtıkları sosyal medya hesapları için takipçi satın alıp müşterilerin güvenini kazanıyor.

Farklı markalara ait görsellerin kullandığı ilandan sipariş veren müşterilere farklı ürün yollanıyor. Bazıları ise ödemeyi alıp ortadan kayboluyor.

Instagram’ın Türkiye’deki kullanıcı sayısı 50 milyonu aştı

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Bu nedenle bilişim uzmanları tüketicilere, Instagram'ın alışverşi amaçlı kullanılmamasını öneriyor. Konuyla ilgili NTV'ye konuşan İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Özdemir, platformda müşterinin hakkını savunacak bir kontrol mekanizmasının olmadığını söyledi.

SATIŞ YAPAN SİTE DOĞRULANMALI

Özdemir, "Instagram üzerinden alışveriş yapmayı düşünenler, ilan veren mecranın internet sitesini bulup müşteri temsilcileriyle görüşmeli ve sitenin gerçek olup olmadığını doğrulamalı." dedi.

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SANAL KART ÖNERİSİ

Tüketicilere bir tavsiye daha veren Özdemir, "Bir sanal kart kullanacaksanız limitini yapacağınız alışveriş kadar artırmak, sizin izniniz olmadan yapılacak bir sonraki satın almayı engelleyecektir. Kapıda ödeme de iyi bir seçenek olmayabilir. Aldığınız şey bir elbise mi yoksa kutunun içerisinden bozuk bir telefon mu çıkacak? Bundan emin olabilmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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