Instagram’dan açıklama: Mikrofonla kullanıcıları mı dinliyorlar?

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu hafta yaptığı bir paylaşımda Meta’nın kullanıcıların telefon mikrofonlarını gizlice açarak onları dinlediği ve böylece hedefli reklamlar gösterdiği iddiasını reddetti.



Uzun süredir dolaşımda olan bu “gizli dinleme” teorisi, şirket tarafından daha önce de yalanlanmıştı.



Ancak Mosseri’nin bu açıklaması, Meta’nın kısa süre önce duyurduğu yeni reklam stratejisinin hemen ardından geldi. Şirket, kullanıcıların sosyal uygulamalardaki reklam hedeflemesini artık yapay zeka ürünleriyle olan etkileşimlerinden toplanan veriler üzerinden gerçekleştirecek. Yani Meta, artık çok daha güçlü bir veri kaynağına sahip olacak.



“İSABETLİ REKLAMLAR”



Mosseri, Instagram’daki paylaşımında, birçok kişinin reklamların ne kadar “isabetli” olduğuna şaşırdığını ve bu nedenle şirketin kendilerini dinlediğine inandığını söyledi. Hatta kendi eşi bile bu konuyu gündeme getirdiğini anlattı.



Pek çok kullanıcı da benzer şekilde yalnızca bir konu üzerine düşündükten veya konuştuktan sonra ilgili reklamları karşısında görünce Meta’nın “zihin okuduğunu” düşündüğünü belirtiyor.



Mosseri, bunun tamamen yanlış bir algı olduğunu ve mikrofon dinlemesinin hem teknik olarak fark edileceğini (ekrandaki ışık ve hızlı pil tükenmesi) hem de kullanıcı mahremiyetinin “ağır bir ihlali” olacağını savundu.



Şirket, 2016’da yayımladığı bir blog yazısında da mikrofon verilerinin reklam ya da içerik hedeflemede kullanılmadığını açıkça duyurmuş, CEO Mark Zuckerberg de ABD Kongresi’nde verdiği ifadede bu iddiaları reddetmişti.



NASIL İSABET EDİYOR?



Meta’ya göre reklamların bu kadar başarılı olmasının nedeni, reklamverenlerden elde edilen kullanıcı verileri.



Şirket, kullanıcıların ziyaret ettiği sitelerden ve benzer ilgi alanlarına sahip kişilerden aldığı bilgilerle hedefleme yapıyor. Bu algoritmik sistem, Meta’yı yıllardır dev bir gelir makinesine dönüştürdü.



Şimdi ise Meta, yapay zeka destekli reklam hedeflemeye geçiyor. 16 Aralık’ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik politikasıyla birlikte, kullanıcıların Meta AI gibi sohbet botlarıyla yaptığı etkileşimlerden elde edilen veriler de reklam sistemine dahil edilecek.



Kullanıcıların ilgi alanları, fikirleri ve günlük aktiviteleri hakkında çok daha kişisel bilgiler içeren bu veriler, algoritmanın gücünü daha da artıracak.



Mosseri ayrıca bazen bu durumun teknoloji değil, tesadüfle de açıklanabileceğini söylüyor:



“Bir reklamı, o konuyu konuşmadan önce görmüş olabilirsiniz ama fark etmemişsinizdir. Hızla kaydırıyoruz, reklamlarda da öyle… Ama bu reklamlar bilinçaltınızda kalıp konuşmalarınızı etkileyebilir.”

