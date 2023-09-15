Instagram'dan "Birlikte Hikayeleriniz" özelliği: Tüm hikayeler görüntülenebilecek

Instagram, kullanıcıların hikayelerinde bahsettiği arkadaşlarıyla bulunan hikayelerini görmesini sağlayacağı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylelikle hikayenizde bahsettiğiniz kullanıcıyla olan tüm hikayeleri tek bir yerde izleyebileceksiniz.

Instagram'dan "Birlikte Hikayeleriniz" özelliği: Tüm hikayeler görüntülenebilecek

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Instagram'ın hikayeler özelliğini geliştirerek "Birlikte Hikayeleriniz" özelliği üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Bu özellikle birlikte kullanıcıların artık arkadaşlarından bahsettiği tüm hikayeleri bir arada görmesini sağlıyor.

Instagram'dan "Birlikte Hikayeleriniz" özelliği: Tüm hikayeler görüntülenebilecek - 1

"Birlikte Hikayeleriniz" sekmesi, hikayenizde bahsettiğiniz arkadaşınızın profilinde biyografı kısmının hemen aşağısında yer alacak.

Instagram'dan "Birlikte Hikayeleriniz" özelliği: Tüm hikayeler görüntülenebilecek - 2

Böylelikle hikayenizde bahsettiğiniz kullanıcıyla olan tüm hikayeleri tek bir yerde izleyebileceksiniz.

Instagram'dan "Birlikte Hikayeleriniz" özelliği: Tüm hikayeler görüntülenebilecek - 3

Henüz Instagram'ın bu özelliği test ettiği, herkes için kullanıma yakın bir zamanda geleceği kaydedildi. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...