Instagram'dan "Birlikte Hikayeleriniz" özelliği: Tüm hikayeler görüntülenebilecek

Instagram'ın hikayeler özelliğini geliştirerek "Birlikte Hikayeleriniz" özelliği üzerinde çalıştığı kaydedildi.
Bu özellikle birlikte kullanıcıların artık arkadaşlarından bahsettiği tüm hikayeleri bir arada görmesini sağlıyor.
"Birlikte Hikayeleriniz" sekmesi, hikayenizde bahsettiğiniz arkadaşınızın profilinde biyografı kısmının hemen aşağısında yer alacak.
Böylelikle hikayenizde bahsettiğiniz kullanıcıyla olan tüm hikayeleri tek bir yerde izleyebileceksiniz.
Henüz Instagram'ın bu özelliği test ettiği, herkes için kullanıma yakın bir zamanda geleceği kaydedildi.
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