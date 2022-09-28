Instagram’dan satış ve alışveriş yapanlar dikkat! Sınırlı kişi erişebilecek

2 milyardan fazla kullanıcısıyla en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram son güncelleme sonrasında kullanıcılarına kötü haberi verdi.

MAĞAZA SEKMESİ KALDIRILDI



Instagram, kullanıcıların satış ve alışveriş yapmasına imkan sağlayan Mağaza sekmesini alt menüden kaldırmasıyla dikkat çekti. Yaşanan gelişme sonrasında satış ve alışveriş yapan kişiler endişelendi.

SINIRLI SAYIDA KULLANICIYLA TEST EDİLİYOR



Mağaza sekmesinin olmadığı yeni alt menü tasarımını az sayıda kullanıcıyla test ediyor.

Meta sözcüsü Anne Yeh, The Verge‘e verdiği demeçte söz konusu testi doğruladı ve bunun Instagram deneyimi daha da basitleştirmek için devam eden çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

Öte yandan testlerin kaç kişiyle gerçekleştirildiği sorusuna ise sadece sınırlı demekle yetindi.

MAĞAZA SEKMESİ NEDİR?



Mağaza sekmesi, yaklaşık iki yıl önce çevrim içi alışverişin tüm zamanların en yüksek seviyelerinde olduğu pandemi sırasında platforma eklendi.

Bu, içerik oluşturuculara kullanıcılarla bağlantı kurmanın yeni bir yolunu verirken, markalar ve küçük işletmeler de ürünleri satışa sunarak kullanıcılara akışlarında görünen ürünleri anında satın alma olanağı sağladı.

MAĞAZA BUTONU NEREYE KONUMLANDIRILDI?

Instagram'da satış ve alışveriş yapan birçok kişi bu test denemesinin ardından Mağaza butonu sekmesine ulaşamayınca, Mağaza butonunun nereye konumlandırıldığını merak etmeye başladı.

Mağaza sekmesi teste giren kullanıcılar için ayarlar bölümüne yerleştirildi. Bu da şirketin ilgili özelliği bir nebze olsun geri plana ittiği düşüncelerine neden oldu.