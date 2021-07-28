Instagram'dan yeni değişiklik: 16 yaş altındakilerin hesapları otomatik olarak gizli olacak

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, artık 16 yaş altındakilerin açtığı hesapları otomatik olarak "gizli hesap" statüsüne alacak.

NTV Haber 28.07.2021 - 17:14 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 17:43

Instagram'dan yeni değişiklik: 16 yaş altındakilerin hesapları otomatik olarak gizli olacak

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Instagram 16 yaşından küçük kişilerin hesaplarını varsayılan olarak gizli hale getirdi.

16 yaş altı kullanıcıların "gizli hesap" statüsüne alınmasıyla sadece onaylı takipçiler bu hesapları görebilecek.

Hesabı özel kategorisine alınan kullanıcılar, herkese açık hale getirmek istediğinde, Instagram bir uyarı mesajı göndererek özel hesapta kalmanın faydalarını kullanıcıya bildirecek.

Instagram, 13 yaş altı kullanıcılar için de yeni uygulamaları teşvik edeceğini duyurdu.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, Instagram'ın "gizlil hesap" olarak atadığı 5 hesaptan sadece birinin kullanıcı tarafından "herkese açık hesap" haline getirildiğini ortaya koydu.

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