Instagram'dan yeni özellik: Sohbetlerde "görüldü" ibaresi kalkıyor

Instagram, kullanıcıların mesajlaşırken karşı tarafa gösterilen "görüldü" bilgisini kapatmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Instagram'dan yeni özellik: Sohbetlerde "görüldü" ibaresi kalkıyor

Instagram, Doğrudan sohbetlerde görüldü durumunu devre dışı bırakma özelliği üzerinde çalışıyor.

WHATSAPP'TAKİ OKUNDU BİLGİSİNİ GİZLEMEK GİBİ

Bu özellik sayesinde tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi mesajın okunduğu bilgisinin, mesajlaşılan kullanıcı ile paylaşılıp paylaşılmayacağı seçilebilecek.

Seçeneğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor ancak Instagram'ın böyle bir özellik üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz.

Instagram'dan yeni özellik: Sohbetlerde "görüldü" ibaresi kalkıyor - 1

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