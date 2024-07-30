Instagram'ın meşhur özelliği WhatsApp'a geliyor!

WhatsApp, Instagram'ın ünlü çift dokunmalı mesaj tepki özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcıların sohbetlerde  hızlı tepki vererek zamandan tasarruf etmesi bekleniyor.

Instagram'ın meşhur özelliği WhatsApp'a geliyor!

WhatsApp, kullanıcıların mesajlara daha hızlı tepki vermesini sağlamak için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. WhatsApp beta 2.24.16.7 güncellemesi ile Instagram'ın ünlü özelliği WhatsApp'a eklenecek.

ÇİFT DOKUNMA ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çift dokunma özelliği, kullanıcıların bir mesaja iki kez dokunarak basitçe tepki vermesine olanak tanıyor. Bu özellik, kullanıcı etkileşimini geliştirmenin bir yolu olarak düşünülüyor.

Kullanıcılar, mesaja iki kez dokunarak anında tepki verebilecek ve tepki ekranını açmak için zaman harcamak zorunda kalmayacaklar. 

Varsayılan olarak kalp emojisiyle tepki verebilecek kullanıcıların farklı bir emojiyle tepki vermek istediklerinde tepki ekranını açmaları gerekecek.

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında olup, gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulması bekleniyor.

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