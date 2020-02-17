Instagram'ın neden iPad uygulaması yok? (CEO açıkladı)

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'ın neden bir iPad uygulamasına sahip olmadığı bir süredir merak ediliyordu.



Bu soruya yanıt platformun en yetkili isminden yapılan açıklama ile sonunda yanıt buldu.



9to5Mac'te yer alan habere göre, Instagram'ın bu politikasının nedeni yeterli kaynağa sahip olmaması.



iOS cephesinde sadece iPhone için uygulaması bulunan Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, platform için bir iPad uygulamasının geliştirilse bile bu adımın şirket adına o kadar da kazançlı olmayacağı iddiasında.



Facebook, Instagram'ı 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında bünyesine katmış, bu sayın almadan sonra platformun kullanıcı sayısı hatırı sayılır oranda artmıştı.

İlk kullanıma girdiği günlerde de iPad uygulaması bulunmayan platform, Facebook'a satışının ardından da bu politikasını sürdürmüştü.

DÜĞÜNLERDE INSTAGRAM ETKİSİ