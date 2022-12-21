Instagram’ın Türkiye’deki kullanıcı sayısı 50 milyonu aştı

Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın açıkladığı son çeyrek raporundan sonra güncellenen verilerle Instagram’ın dünya çapındaki aylık aktif kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığı görüldü. Son dönemde Reels adını verdiği dikey video özelliğiyle video odaklı bir platforma dönüşen Instagram’ın Türkiye’deki kullanıcıları 52 milyonu aşarken, Türkiye’deki YouTube kullanıcı sayısı ise 57,4 milyon oldu. Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri alanında yazılım geliştiren Hubspot tarafından yürütülen araştırmada 3 kullanıcıdan ikisinin (%66) bir ürün veya marka hakkında bilgi almak için video izlediğini ortaya koydu.



Video içeriğin markalar için önemli bir iletişim aracı olduğuna dair görüşlerin 2023 pazarlama trendlerinde yerini aldığını paylaşan IDRY Digital kurucusu İbrahim Kuru, “Türkiye’nin %58’inin Instagram, %67’sinin YouTube kullanıcısı ve her iki platformun da video ağırlıklı platformlar olduğunu düşündüğümüzde, markaların video içerik pazarlamasını içerik stratejilerinin öncelikleri arasında sayması gerekiyor. Türkiye’deki markalar Instagram, YouTube ve TikTok’un potansiyelini değerlendirmeli” dedi.



Pazarlama amaçlı videoların %38’i 10 binden az izleniyor



Hubspot’un başka bir çalışmasında, pazarlama amaçlı videoların %38'inin 10 binden daha az izlendiği, %16'nın ise ortalama 1.000 kez izlendiği görüldü. Pazarlama profesyonellerinin baktığı ilk ölçütün izlenme, beğeni, yorum gibi etkileşimler olduğunu belirten İbrahim Kuru, “Bu gibi göstergeler videoların kaç kişiye eriştiğine dair ipuçları veriyor. Yine de markaların bu yola, oluşturdukları tutarlı video stratejisinin tüketicide karşılık bulmasının zaman alabildiğini bilerek girmesi gerekiyor. Bir amaca hizmet eden, belirli rasyonellere dayanan, doğru hedef kitlelere, doğru dil ve tonda sunulan içerikler, nitelikli reklam kampanyalarıyla desteklendiklerinde dikkate değer sonuçlar verebiliyor. İzlenmenin yanı sıra kullanıcıların videoyu hangi dakikadan sonra terk ettiği, video yayımlandıktan sonra abone ve takipçi sayısında nasıl artış yaşandığı gibi göstergeler de takip edilmeli. IDRY Digital olarak YouTube, Instagram ve TikTok için içerik geliştirme, video prodüksiyonu, sosyal medya ve topluluk yönetimi hizmetlerini uçtan uca sunuyoruz. Çalıştığımız markaların sosyal medyadaki varlıklarını video içerik aracılığıyla güçlendirme süreçlerini kısaltmak için imza attığımız her kampanyanın etkisini de gerçek zamanlı olarak analiz ederek çevik bir yaklaşımla stratejileri gözden geçirmeye odaklanıyoruz” diye konuştu.



IDRY Digital kurucusu İbrahim Kuru



“Sosyal medyada dikey video dönemi başladı”



TikTok’un aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok coğrafyada hızla yükselişinin ardından Instagram’ın Reels, YouTube’un ise Shorts ile dikey videolara ayrı bir alan açtığını hatırlatan IDRY Digital kurucusu İbrahim Kuru değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Instagram'da statik görsellerin erişimlerinin dikkate değer seviyede düşmesi bir dönem gündem olmuştu. Bugün bazı veriler, dikey videoların Facebook'ta yatay olanlara kıyasla 13,8 kat daha görünür olduğunu, statik görsellere kıyasla ise %90 daha fazla erişim aldığını gösteriyor. Dikey videolar, markalara ürün ve hizmetlerine dair güçlü bir temelden beslenen hikayeler anlatabilmenin yeni yollarını sunuyor. Burada markaların doğru hedef kitlelere ulaşabilmesi için mecraların kullanıcı davranışlarına özel stratejilerle, pek çok kanalda tutarlı bir video içerik stratejisi izlemesi gerekiyor. Video prodüksiyonuna başlamadan önce tutarlılığın web tasarımında, kurumsal kimlikte de sağlandığından emin olunması, kullanıcıda güven yaratmak açısından da önem arz ediyor. IDRY Digital olarak prodüksiyon ve içerik geliştirmenin yanı sıra kurumsal kimlik ve web tasarımı hizmetleri de veriyoruz. Ayrıca video süreçlerinde ortaya çıkabilecek ses tasarımı süreçlerini de içeride tamamlıyoruz. Bugün tüketicilerin zamanının büyük bir bölümünü geçirdikleri platformlarda güçlü bir dijital varlık kurmak isteyen markalara uçtan uca destek oluyoruz.”