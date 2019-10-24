İlişkili Haberler Jennifer Aniston Instagram rekoru kırdı

Facebook'un 2011 yılında 1 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı Instagram bir süredir tartışılan özelliği için kararını verdi.



Dünya genelinde 1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olan fotoğraf ve video paylaşım platformu estetik operasyon filtrelerini kaldırıyor. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Instagram, estetik operasyonla ilişkili bütün artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerini platformdan kaldıracağını açıkladı.



Söz konusu filtrelerin kullanıcıların akıl ve ruh sağlığına zarar vermesinden endişe ediliyor.

BBC’nin yer verdiği bir araştırmaya göre yüzleri değiştiren filtreler insanların görünümleriyle ilgili olumsuz hissetmelerine yol açabiliyor.

INSTAGRAM'I EN ÇOK KULLANAN ÜLKELER BELLİ OLDU