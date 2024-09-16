Intel, 30 milyar dolarlık PlayStation 6 anlaşmasını kaybetti

Intel, Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 için çip tedarik etme teklifinde başarısız oldu.

Reuters'ın haberine göre, Intel, PlayStation 6'nın yarı iletken bileşenlerini tasarlamak ve üretmek için 2022 yılında Sony ile aylardır görüşüyordu.

KAR MARJLARINDA SORUN



Raporlara göre Intel, Sony ile iki şirketin kar marjlarını nasıl paylaşacaklarına ilişkin ana sorunları çözemedi ve anlaşmanın bu durumdan dolayı olmadığı belirtildi.



Ayrıca PlayStation oyunları için geriye dönük uyumluluk konusunda da bir sorun bulunuyordu. Bu da Intel'in Sony'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir işlemciye büyük yatırım yapmasını gerektiriyordu.

30 MİLYAR DOLARLIK GELİR TAHMİN EDİLİYORDU

Sözleşmeyi kazanmak Intel için son derece büyük bir önem taşıyordu.

Sipariş, Intel'in üretim kapasitesini en az beş yıl boyunca dolu tutacaktı ve sözleşmeden elde edilecek gelirin yaklaşık 30 milyar dolar olacağı tahmin ediliyordu.

PS6 ÇİPLERİNİ AMD TASARLAYACAK

Bunun yerine AMD, PlayStation 4 ile başlayan Sony ile anlaşmasını sürdürerek PlayStation 6 için çip tasarlamak üzere Intel ile girdiği yarışta kazanan taraf oldu.

AMD tasarımı üstlenirken, TSMC, üretimden ayrı olan çip tasarımının endüstri modelini izleyerek üretimi gerçekleştirecek.